Сексолог рассказала о последствиях совместного сна матери и сына Сексолог Сафина: сон с матерью грозит сыну Эдиповым комплексом

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Мать и сын могут спать вместе только в случае, если речь идет о новорожденном, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог-сексолог Риналия Сафина. По ее словам, привычка спать вместе с мамой окажет негативное влияние на психику мальчика после двух-трех лет. К этому времени его пора «отселить» в свою собственную кровать, иначе у ребенка в будущем может сформироваться так называемый Эдипов комплекс.

В этом возрасте начинается процесс социализации, и совместный сон сына с матерью может вызвать у него психические расстройства в будущем. А привычка спать с матерью в школьном и подростковом возрасте формирует у сына Эдипов комплекс — это патологическая сексуальная тяга к матери и ревностное восприятие отца, — предупредила психолог.

При этом, по ее словам, не имеет значения, полная ли семья, или мать воспитывает сына одна.

Также эксперт подчеркнула, что совместный сон с ребенком может создать проблемы в личной жизни матери, поскольку все свое внимание, нежность и ласку она отдает не мужу, а сыну. Кроме того, чересчур привязанные к сыновьям матери впоследствии с трудом выстраивают здоровые отношения с противоположным полом.

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