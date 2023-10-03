Сексолог рассказала, как распознать поклонника-альфонса Сексолог Миллер: альфонсы любят спрашивать о зарплате и просить в долг

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Альфонса можно распознать, если при встрече он открыто интересуется заработком спутницы, рассказала NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, сам по себе вопрос о роде занятий может быть уместным, однако если женщину расспрашивают о местах отдыха и машине, которые она может себе позволить, то ей стоит насторожиться.

Мужчина спрашивает, чем девушка занимается. Хотя это, с одной стороны, нормальный вопрос — убедиться, что девушка не с низкой социальной ответственностью. Но если мужчина пытается вывести ее на разговор о должности, зарплате, о местах отдыха — в каких отелях она отдыхает, что она может себе позволить, на какой машине она приехала, какие у нее часы и так далее, [то это подозрительно], — считает Миллер.

Психолог также посоветовала избегать мужчин, которые пытаются перекинуть свои проблемы на спутницу. По словам Миллер, особенно должны настораживать те, у кого появились экстренно возникшие сложности и он пытается с помощью возлюбленной решить материальные трудности.

Если это не ваш муж, то никаких денег нельзя давать, что бы ни произошло. У любой женщины должно пропасть уважение к такому мужчине. У него должны быть друзья, должна быть семья, какой-то круг общения, которому он может сообщить о своих проблемах. Но не [взваливать их на] свою любимую женщину, — подчеркнула психолог.

Ранее психолог Юлия Хадарцева заявила, что отличительными признаками альфонсов являются их истории про «самолёты, машины, дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей» накануне знакомства. Эксперт добавила, что мужчины красиво ухаживают, отличаются манерами, «правильными словами» и презентабельным видом, но их легко поймать на вранье о своём прошлом и настоящем.