Сексолог рассказала, как распознать мошенников на сайтах знакомств

Сексолог Ирина Айриянц в разговоре с NEWS.ru рассказала, как распознать мошенников при знакомстве на специализированных сайтах или в приложениях, в том числе в Tinder. По её словам, существует определённый типаж жертв, которые «попадаются на удочку» злоумышленникам.

Специалист отметила, что чаще всего мошенники начинают красиво ухаживать — «как в фильмах», тем самым втираясь в доверие жертвы. Обычно они стремятся узнать о своей жертве как можно больше подробностей, в том числе и касающихся материальной сферы. Нередко альфонсы пытаются выяснить, собираются ли в семье женщины деньги на какие-либо нужды — здоровье детей, родителей и другое.

Этот типаж — наиболее любимый тип женщин, особенно романтически настроенных, сентиментальных. Профессиональные аферисты, альфонсы, работники секс-сферы на это настроены, — пояснила Айриянц.

Она добавила, что при попытке «развода» жертвы на крупные суммы такие мошенники примеряют на себя роль психолога — они не просто слушают женщину, но и слышат, что помогает им заполучить её доверие. Кроме того, злоумышленники часто выбирают себе «суженную» по нескольким признакам.

В частности, их жертвами нередко становятся женщины от 35 лет, у которых либо сложные отношения с родителями, либо же они неоднократно подвергались насилию. Кроме того, у них отмечается низкая самооценка — таким людям сложно сказать «нет».

Сексолог предупредила, что если этим женщинам пишут внешне привлекательные молодые люди, которые при этом стремятся узнать о собеседнице как можно больше, то стоит насторожиться.

Наивность человека, возможность его «развести» — это тоже определяется очень хорошо в беседе. Потому что такого рода люди — это хорошие психологи. Они иногда этому учатся специально — благо, сейчас очень доступно получить психологическое образование — они учатся считывать людей, правило собирать информацию, считывать определённые точки. Это хорошие манипуляторы, — добавила Айриянц.

Она подчеркнула, что с осторожностью стоит относиться в случае, если через несколько дней общения молодой человек начинает строить серьёзные планы на совместную жизнь и клянётся в вечной любви. По её словам, от таких мужчин лучше держаться подальше.

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