Сексолог раскрыла, почему зумеры вступают в отношения с партнерами постарше Сексолог Миллер заявила, что зумеры часто ищут родительскую фигуру в партнере

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Зарубежные СМИ отмечают рост числа неравных браков у зумеров, основная причина этого явления — поиск родительской фигуры в партнере, рассказала в беседе с «Москвой 24» сексолог Александра Миллер. По ее словам, неравные пары характерны для обоих полов.

Подобные союзы всегда были и всегда будут. Они происходят оттого, что молодым людям не хватает родительской фигуры, которую они пытаются найти в своем партнере, — объяснила специалист.

Миллер отметила, что, хотя оба человека могут извлекать выгоду из разницы в возрасте, такие отношения редко бывают долговечными. С годами возрастные различия становятся более заметными во внешности, взглядах и образе жизни. Сексолог добавила, что крепкие долгосрочные отношения более вероятны в рамках одного поколения и разница в 10–15 лет еще допустима, однако выход за эти рамки снижает шансы на успех.

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