Сексолог развеяла главные женские мифы о мужском пенисе Сексолог Миллер: женщине для оргазма достаточно 10 сантиметров

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Не всегда размер мужского достоинства означает качество секса и оргазм женщины, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Она отметила, что некоторые представительницы слабого пола, по своему незнанию, ищут партнера исключительно с «внушительным членом».

По ее словам, рост кавалера и размер никак не связаны. Эксперт подчеркнула: у высоких мужчин иногда существует проблема с либидо. По мнению Миллер, женщины, ищущие партнеров исключительно с «большими размерами» на психологическом уровне, хотят, чтобы ими «овладели и пронзили»

На качество секса размер не всегда влияет. Большее значение имеет техника и эгоизм мужчины в постели. По росту, размеру обуви и многим другим признакам нельзя определить размер. Идеального размера нет. Точка G находится на расстоянии 6-7 см от входа во влагалище. Поэтому достаточно 10 см, — добавила сексолог.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета выяснили, что пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек. Одна из них — частая смена позы в постели. Кроме того, поможет отвлечение внимания при приближении оргазма, уменьшение глубины проникновения и чередование ритма движений.