Сексолог рассказала, как распознать измену супруга Сексолог Миллер: забота о внешнем виде может говорить об измене супруга

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Если в семье один из супругов начал активно заниматься спортом, чрезмерно следить за собой и пользоваться парфюмом, хотя ранее этого не делал, такое поведение может говорить о возможной измене, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. Также она посоветовала присмотреться к мужу или жене, если те стали часто задерживаться на работе.

Если вдруг кто-то из них начал очень часто задерживаться на работе, хотя это не показатель, так как изменять можно и утром, и в полдник, и в обед, в любое время дня и ночи. И даже не отходя от кассы, на рабочем месте, — есть такие добрые сотрудники и сотрудницы, которые с радостью помогут в этом вопросе, — пояснила сексолог.

Она также отметила, что о вероятной измене можно узнать по эмоциональной отстраненности человека, а также по тому, как он начал одеваться — например, стал выглядеть с иголочки, желая показать себя с лучшей стороны новому сексуальному партнеру.

Женщины начинают худеть, стройнеть, надевать более сексуальные наряды, из «бабули» превращаться в сексуальную кошечку. Не носила каблуки — вдруг резко начала носить, сходила к косметологу, а может, и к пластическому хирургу, — указала Миллер.

По ее словам, ситуация измены может возникнуть в том случае, если партнеры не видят своей востребованности в семье, пытаются работать над отношениями, но не получают отдачи, но вдруг оказывается, что они могут быть нужными и важными для другого человека.

Ранее Миллер рассказала, что для того чтобы сохранить брак даже после измены, супруги должны понимать, что акты неверности случаются не на ровном месте. По ее словам, главный критерий, который способен спасти брак, — желание наладить отношения друг с другом.