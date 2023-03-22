Сексолог предостерегла от посещений с детьми общих раздевалок Сексолог Миллер предупредила о развитии отклонений у посещавших общие раздевалки детей

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У детей при посещении общих раздевалок или бань, где ребенок видит представителей противоположного пола, могут развиться сексуальные отклонения или расстройства, рассказала сексолог Александра Миллер. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что посещать с детьми старше трех лет подобные места нежелательно.

С трех лет явно нежелательно, чтобы ребенок был в общих банях и видел взрослых обнаженных представителей другого пола. Хотя многие это даже очень активно практикуют, но как специалист и как мать я крайне не советую этого делать, — подчеркнула сексолог.

По словам специалиста, у девочек со временем может возникнуть повышенная возбудимость и акцентуация на взрослых мужчинах после посещения бань и раздевалок, где они могут увидеть обнаженные тела людей другого пола. Миллер пояснила, что подобные отклонения могут появиться у детей из полных и благополучных семей независимо от воспитания. Сексолог уточнила, что родители даже могут не подозревать, откуда у их ребенка возникают расстройства.

Миллер привела в качестве примера ситуацию с дочерью президента США Джо Байдена Эшли, которая рассказала в своем дневнике, что принимала душ с отцом и чувствовала сексуальное возбуждение. После этого Эшли пришлось проходить реабилитацию по борьбе с компульсивным сексуальным поведением.

Врач-психиатр Анастасия Шиманова ранее объяснила, что неожиданный всплеск либидо может оказаться признаком серьезного психического расстройства. По ее словам, симптомами могут быть рост аппетита, повышение настроения и активности.