Сексолог оценила роль теплых носков в достижении оргазма Сексолог Варра: ношение теплых носков во время секса не повлияет на достижение оргазма

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Ношение теплых носков во время секса не повлияет на достижение оргазма, так как это очень тонкий процесс, который зависит от множества факторов, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-сексолог Юлия Варра. Она подчеркнула, что если участники полового акта мерзнут, то достичь оргазма им действительно будет тяжело, но гораздо больше на это влияют такие факторы, как стресс, недостаточная прелюдия и психологическая неслаженность партнеров.

В холодное время секс в принципе неудобен. Когда люди мёрзнут, конечно, достичь оргазма не получится. <...> Скорее влияет стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнёрами, незнание своих эрогенных зон, но только не тёплые носки, — уточнила эксперт.

Если у половых партнеров возникают проблемы с сексом, лучше обратиться за консультацией к сексологу, добавила Варра. По ее словам, если женщина долгое время не испытывала оргазм, ей требуется терапия, включающая психологическую разгрузку и различные физические упражнения.

Врач-психиатр Анастасия Шиманова ранее рассказала, что если настроение повышается без причины и при этом усиливается сексуальное влечение, повышается аппетит, наблюдается прилив сил и энергии и возрастает активность, это может говорить о серьезном расстройстве психики. Она посоветовала в таких случаях не радоваться, а сразу же обращаться к психиатру или психотерапевту.