Сексолог объяснила, почему девушки хотят замуж за айтишников Сексолог Миллер назвала успешность айтишников важным качеством в семейной жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным недавнего соцопроса, многие девушки в России хотят связать свою жизнь со специалистом в IT-сфере, считая айтишников надежной опорой, успешными и перспективными партнерами, рассказала в беседе с «360» сексолог и психотерапевт Александра Миллер. По ее словам, в первую очередь, мужчины, работающие в IT-направлениях, интересны женщинам в плане обеспеченности, платежеспособности и возможности всегда найти работу.

У женщин сформировалась точка зрения, что такой партнер для жизни будет более успешный, более надежный — сможет прокормить семью и потомство, — высказала мнение специалист.

При этом она предупредила, что такие представления девушек об айтишниках не всегда совпадают с реальностью. Поэтому к выбору партнера необходимо подходить ответственно. Так, нужно узнать, где работает человек, к чему он стремится, какие у него интересы.

Первое, на что стоит обращать внимание в отношениях — насколько человек ответственный. Готов ли он взять ответственность за себя и свои жизненные решения. Проверяйте, совпадают ли слова с реальностью, — посоветовала сексолог.

По данным опроса, проведенного школой IT-профессий Skillfactory и сервисом для знакомств Mamba, большинство россиянок хотели бы выйти замуж за представителя IT-сферы. Среди порядка трех тысяч опрошенных о готовности связать свою жизнь с айтишником высказались 72% респонденток. В основном это москвички от 20 до 35 лет. Среди положительных качеств представителей этой профессии опрошенные выделили востребованность на рынке труда, возможность работать из любой точки мира, умение решать сложные задачи и помогать с техникой.