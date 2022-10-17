Сексолог объяснила, как мобилизация повлияла на желание мужчин размножаться Сексолог Варра: в стрессовые моменты у мужчин вырастает желание размножаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост спроса на противозачаточные препараты и таблетки для повышения потенции связан с тем, что в стрессовые моменты у мужчин вырастает желание размножаться, рассказала в беседе с «Радио 1» сексолог Юлия Варра. По ее словам, частичная мобилизация вынудила мужчин нервничать из-за перспективы оказаться в зоне боевых действий. Эксперт уточнила, что ощущение угрозы приводит к мыслям, что необходимо оставить потомство.

Желание размножаться в момент стресса у мужчин увеличивается. Соответственно, информация о частичной мобилизации заставляет мужчин думать о военных действиях, о том останется он в живых или нет. Гормоны стресса повышаются, это приводит к мыслям о том, что при угрозе необходимо оставить потомство, — рассказала специалист.

Усиление мужской сексуальной активности в стрессовые периоды в свою очередь приводит к тому, что женщины начинают опасаться забеременеть и покупают противозачаточные препараты, пояснила Варра.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать противозачаточные препараты и средства от импотенции. Дефицита препаратов при этом не ожидается: при текущем спросе противозачаточных хватит на полгода, а лекарств от импотенции — более чем на год.