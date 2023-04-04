Сексолог назвала признаки расстройства сексуального поведения Сексолог Максимова назвала длительный просмотр порно признаком расстройства

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Длительный просмотр порно может указывать на компульсивное расстройство сексуального поведения (КПРС), предупредила член Ассоциации сексологов Алина Максимова. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что просмотр порнографии не должен занимать более 15-20 минут в день. Кроме того, выбор между видеороликами и партнерским сексом должен быть в пользу второго.

Просмотр порнографии можно считать нормой, когда этот процесс не влияет на социальную жизнь человека и на его отношения с партнером. Если просмотр не длится более 15-20 минут в день, и отказ от порно не вызывает сильного беспокойства, — отметила эксперт.

По словам сексолога, как минимум в половине случаев мастурбация при отсутствии расстройств не должна сопровождаться просмотром порнографии. На КРСП может указывать переключение сюжетов вместо выбора одного видеоролика, чувство вины, проблемы с оргазмом или возбуждением. Максимова предупредила, что порнография не должна становиться центром внимания человека.

Компульсивное расстройство сексуального поведения включено в одиннадцатый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Оно характеризуется неспособностью контролировать сексуальные импульсы и может включать повторяющиеся действия, которые становятся основным жизненным приоритетом.

Сексолог Александра Миллер ранее посоветовала родителям не брать в общие бани и раздевалки детей старше трех лет. По ее словам, у ребенка могут развиться сексуальные отклонения или расстройства.