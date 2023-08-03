Сексолог назвала причину зацикленности Панина на сексе с мужчинами Сексолог Миллер связала девиантное поведение Панина с возможным растлением в детстве

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин в детстве мог подвергаться растлению или же сексуальному насилию со стороны взрослых или подростков более старшего возраста, чем он, так в беседе с NEWS.ru сексолог Александра Миллер прокомментировала нетрадиционные сексуальные увлечения эмигрировавшего в Испанию российского артиста. Она считает, что у актера множество отклонений, поскольку свою сексуальную жизнь он разнообразил даже с животным. Специалист убеждена, что девиантное поведение Панина идет из детства, когда дети начинают интересоваться сексом.

Конечно, это какая-то девиация, отклонения сексуального характера. <...> Ладно, девиации с людьми, но тут животные подключились. <...> Возможно, в суперраннем детстве было растление ребенка, может быть домогался, подвергался насилию со стороны взрослых, — сказала сексолог.

Миллер также не исключила, что у Панина есть отклонения в психике, вызванные повреждением долей мозга, отвечающих за сексуальное поведение. В результате этого актер делает особый акцент на сексе, уточнила эксперт.

Обычные люди контролируют свои желания, потребности, склонны придерживаться норм сексуального поведения, а когда определенные нарушения происходят, то человек быстро возбуждается, рамки дозволенного размываются. Не стоит исключать травму, связанную с головным мозгом, — подытожила она.

Ранее Панин заявил в своем Telegram-канале, что имел интимную связь с эстрадным певцом Филиппом Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что он спал с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).