Сексолог назвала причину, почему женщины изображают оргазм Сексолог Толмачева: не все мужчины знают признаки оргазма у женщин

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Некоторые женщины порой делают вид, что получили оргазм, в результате их мужчины могут десятилетиями верить, что их любимая испытала неземное удовольствие, рассказала «Газете.ru» сексолог Юлия Толмачева. Такая ситуация может быть связана с тем, что не все мужчины знают признаки оргазма у женщин. Специалист посоветовала парам откровенно поговорить друг с другом на эту тему, раскрыв свои желания.

Женщины не всегда могут сказать, а то и делают вид, что испытали неземное удовольствие. Есть мужья, которые на протяжении двадцати лет не замечают, что жена имитирует оргазм, — пояснила Толмачева.

Как отметила сексолог, признаки оргазма у женщин — сокращения мышц тазового дна, при этом, чем их больше, тем ярче и сильнее удовольствие.

По ее словам, отсутствие сексуальной грамотности также породило стереотипы, что клиторальный оргазм — второсортный. Она подчеркнула, что все дело в физиологических особенностях, поскольку, как правило, первый оргазм девушки получают именно при стимуляции клитора, в итоге в мозгу закрепляется связь «клитор — оргазм».

Сексолог Юлия Варра ранее рассказала, что ношение теплых носков во время секса не повлияет на достижение оргазма, так как это очень тонкий процесс, который зависит от множества факторов. Она подчеркнула, что если участники полового акта мерзнут, то достичь оргазма им действительно будет тяжело, но гораздо больше на это влияют такие факторы, как стресс, недостаточная прелюдия и психологическая неслаженность партнеров.