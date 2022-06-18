Сексолог назвала Байдена извращенцем из-за душа с дочерью Сексолог Миллер назвала Байдена извращенцем после признания его дочери о душе с отцом

Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Сексолог Александра Миллер назвала президента США Джо Байдена извращенцем из-за совместного душа с дочерью. Ранее в СМИ появились подлинные записи из дневника Эшли Байден, где она связывает свою сексуальную зависимость с «особыми отношениями с отцом». По мнению эксперта, которым она поделилась в беседе с изданием «Известия», такое поведение родителя неприемлемо и неминуемо приведет к психической травме ребенка, как это произошло с Эшли, которая страдает от компульсивного сексуального расстройства.

Что касается сексуального поведения, мы просто видим извращенца, это очень часто замалчивается, что в семьях такое происходит. Папа не должен мыться с ребенком в душе. Вообще никогда. Это неприемлемо, потому что, какой бы маленькой ни была, она уже не грудная была, она помнит это. Сексуальность ребенка проявляется уже чуть ли не с двух лет определенным образом, — заявила Миллер.

Сексолог отметила, что после публикации личных записей Эшли Байден у нее «сложился полный пазл» о нарушениях американского президента. По словам Миллер, такое неприемлемое поведение наложило отпечаток на всю жизнь дочери действующего президента США, которого и без того «очень часто» обвиняют в «таких наклонностях».

Байдена очень часто обвиняют в таких наклонностях, мелькают фотографии, где он неоднозначно обнимает молоденьких девушек, даже девочек. Поэтому сегодня в моей голове пазл сложился. Такое поведение странное, наложившее отпечаток на ее жизнь. Безусловно, у него нарушения, — резюмировала Миллер.

Накануне в СМИ появились компрометирующие американского лидера записи из личного дневника его дочери. Девушка забыла ежедневник под матрасом в рехаб-центре в Палм-Бич еще в 2020 году, где его обнаружила жительница Флориды Эйми Харрис. Позже женщина связалась со своим ранее судимым за продажу наркотиков другом Робертом Курландером, и они вместе вынашивали план продажи личного дневника Эшли Байден оперативникам Республиканской партии.

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Байдена мерзавцем, а его поведение отвратительным и ужасным. Журналист приравнял поступок президента к растлению малолетних и обвинил правоохранительные органы в бездействии.