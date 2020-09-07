Сексолог назвал преступным отсутствие секс-просвещения в школах

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Уроки полового воспитания в школах вводить необходимо, так как большинство школьников занимаются сексом уже в 10-11 классе. Такое мнение высказал врач-сексолог Александр Полеев.

Он подчеркнул необходимость готовить подростков к взрослой жизни.

Сексуальное образование им нужно какое-то такое, минимальное: правила контрацепции, правила обращения с партнёром, примерные представления о параметрах интимной близости, — цитирует Полеева «Политика сегодня».

Он также отметил, что в большинстве стран цель подобных уроков имеет опосредованное отношение к сексуальному просвещению. В первую очередь задача таких занятий — подготовить подростков к семейной жизни. Школьникам рассказывают о психологии отношений мужчины и женщины, об интимной жизни и о семейной экономике.

Сексолог также выразил мнение, что тех, кто всячески препятствует введению такого просвещения в школах, «давно пора посадить», так как эти люди опосредованно «загубили массу жизней подростков».

Все врачи-сексологи так считают, заверил Александр Полеев.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ходе опроса 41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков сексуального просвещения, скорее поддержали их 33,2% участников исследования, а 11,6% высказались против. Предполагается, что на занятиях по половому воспитанию школьникам должны рассказывать о строении тела, инфекциях, передающихся половым путём, и контрацепции.