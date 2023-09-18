Сексолог нашла причину роста числа разводов в России Сексолог Савская назвала локдаун 2020 года причиной роста числа разводов

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Продолжающийся рост числа разводов в России имеет корни в периоде локдауна в 2020 году, считает психолог, сексолог Ольга Савская. В беседе с «Радио 1» она высказала мнение, что также ситуацию усугубила усилившаяся пропаганда свободы и саморазвития.

Как указывает издание, согласно данным Росстата, за семь месяцев 2023 года в стране было зарегистрировано почти 400 тысяч разводов. За весь 2022 год развелись менее 700 тысяч пар.

Эксперт предположила, что во время локдауна многим людям не хватало свободы и в условиях вынужденных ограничений участились ссоры и обиды.

Люди не знают, как друг другу помочь, как друг друга поддержать, они не умеют разговаривать, не умеют понимать свои и чужие потребности, <...> возникает все больше обид, неудовлетворенности браком, возникает желание просто развесить и уйти из этих отношений, — объяснила психолог.

Пропаганда в интернете свободы и саморазвития также сподвигла многих женщин выйти из отношений, добавила эксперт.

Для спасения отношений Савская предложила женщинам в первую очередь посмотреть на брак со стороны, понять свои чувства и переживания, а также осознать, удовлетворены ли оба партнера этими отношениями.

Нужно понять, видит ли она будущее с этим мужчиной, <...> подумать, выбрала бы она этого мужчину снова. Если она отвечает положительно, то будущее есть, а если она говорит, что никогда в жизни не выбрала бы, то она готова выйти из этих отношений, — резюмировала специалист.

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