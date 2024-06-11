Секс втроем привел к неожиданным последствиям для мужчины

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Пользователь форума Reddit сообщил, что уговорил свою супругу на секс втроем, так как давно мечтал о таком эксперименте. Однако после вечера с подругой жена захотела повторить опыт с другими женщинами, передает Daily Star.

Мы занимались сексом с подругой жены. Это было потрясающе. Это все, чего я когда-либо хотел, — отметил мужчина.

По его словам, он просил возлюбленную попробовать секс втроем один раз, а после вернуться к обычной семейной и интимной жизни. Но теперь, пожаловался мужчина, его супруга отказывается возвращаться к этому и хочет повторять только нетрадиционный сексуальный опыт.

Читатели форума рекомендовали мужчине открыто поговорить с женой и назвать эксперимент с подругой ошибкой. Некоторые отметили, что супругой героя завладели навязчивые желания, которые невозможно игнорировать, поэтому стоит смириться с ситуацией.

Ранее секс-коуч центра семейного и сексуального образования Екатерина Лакшми рассказала, что отсутствие регулярной сексуальной активности может привести некоторых женщин к повышенному стрессу, апатии и беспокойству. По ее словам, такие женщины могут «упустить потенциальные преимущества раскрепощения и близости».