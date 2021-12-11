«Секс показан»: Онищенко рассказал, как справиться с морозами

При сильных морозах главное — одеваться по погоде и носить одежду, которая хорошо закрывает поясницу и горло. Также важно не забывать про головные уборы, сказал в интервью «Комсомольской правде» врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Вот сейчас как раз хорошая молодёжная мода — эти вязаные шапочки. Они, во-первых, комфортны, во-вторых, выполняют свою функцию на 100%. Не дают возможность перегреться или, наоборот, переохладиться голове, что очень важно сейчас, — сказал Онищенко.

Он добавил, что нос и щёки мазать защитными средствами пока рано. Тем более что есть шарфы и медицинские маски. Они не только защищают от инфекции, но и согревают. Онищенко негативно высказался о пероральном употреблении спиртного. По его мнению, алкоголь хорош только для того, чтобы растереть замёрзшего человека.

Молодому растущему организму он просто показан, — заявил также Онищенко о пользе секса, отметив, что данный процесс показан не на морозе, а в местах, приспособленных для этого.

Ранее сообщалось, что потепление в Московском регионе начнётся в воскресенье, 12 декабря. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, в ближайшее время облачность в столице и области будет постепенно увеличиваться, снизится атмосферное давление, центр антициклона продолжит своё смещение на восток от столичного региона, что и приведёт к повышению температуры.

Позднякова добавила, что существенных осадков в регионе не ожидается. Небольшой снег возможен только к вечеру понедельника и в ночь на вторник. Она отметила, что ветер будет преобладать юго-восточный, до трёх — пяти метров в секунду, метелей в Москве в эти дни не прогнозируется.