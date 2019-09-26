https://static.news.ru/photo/06ad195e-e045-11e9-99af-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: open.gov.ru

Переход на четырёхдневную рабочую неделю должен сопровождаться реальной оценкой уровня жизни и зарплат в российских субъектах. Об этом заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

Отрицательно отношусь (к сокращению рабочей недели. — News.ru). Я считаю, что надо трезвее относиться, трезвее понимать ту ситуацию социальную, с зарплатами в том числе, какая есть в стране, — цитирует Фадеева ТАСС .

Секретарь ОП также полагает, что обсуждение различных аспектов сокращения рабочей недели идёт вразрез с ситуацией в регионах, где работники вынуждены брать при возможности дополнительные часы и смены.

Как писал News.ru, ранее директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж заявил, что переход не четырёхдневную рабочую неделю требует серьёзного изучения всех мнений и нюансов, чтобы зарплаты и рабочие часы не изменились.

Идею о введении четырёхдневной рабочей недели без уменьшения оплаты труда в августе предложила рассмотреть Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).