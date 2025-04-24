Секрет тройного урожая яблок: чем опрыскивать до цветения

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Получить обильный урожай яблок можно с помощью правильной весенней обработки деревьев. Главное — успеть провести опрыскивание до цветения, когда закладывается основа будущего урожая.

Первым делом используйте раствор мочевины (50 г на 10 л воды) — он уничтожит зимующих вредителей и даст дереву необходимый азот. Обрабатывайте яблони при температуре выше +5 °С, пока почки не начали набухать.

За неделю до цветения приготовьте раствор борной кислоты (5 г на 10 л теплой воды). Бор стимулирует образование завязей и помогает усвоению кальция. Дополнительно используйте зольный настой: 200 г золы залейте 3 л кипятка, через сутки процедите, долейте до 10 л и добавьте 50 г хозяйственного мыла. Это отличная калийная подкормка.

Для усиления эффекта добавьте гуматы — они улучшают усвоение питательных веществ. А 10 капель йода на ведро воды защитят от грибковых заболеваний. Все обработки проводите в безветренную погоду, чередуя препараты. Такой уход гарантирует здоровое цветение и обильную завязь плодов.

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