«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 07:00

Секрет сочного морковного кекса: рецепт, который покорит даже тех, кто не любит морковь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Морковь давно перестала быть лишь ингредиентом для супов и салатов. Она способна превратиться в основу нежного и ароматного кекса, который получается особенно влажным и вкусным. При этом характерный вкус овоща практически не ощущается, поэтому выпечка понравится даже тем, кто обычно морковь не ест.

Ингредиенты:

  • морковь — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1/2 стакана;
  • мука — 2 стакана;
  • подсолнечное масло — 100 мл;
  • ванилин — 1 пакетик;
  • корица — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Морковь очистите, вымойте и натрите на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, маслом, корицей и ванилином.

Шаг 2. Введите муку с разрыхлителем и замешайте однородное тесто. Добавьте морковь и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Форму для выпечки смажьте маслом и выложите тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Шаг 4. Выпекайте кекс 30–40 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.

Шаг 5. Дайте готовому кексу немного остыть, аккуратно выньте из формы и нарежьте порционными кусочками.

Результат — нежная, ароматная выпечка, которая станет отличным дополнением к чаю или кофе.

Лапша быстрого приготовления давно стала палочкой-выручалочкой для занятых людей. Достаточно залить кипятком и подождать пару минут — и еда готова. Но если добавить несколько ингредиентов, то простое блюдо превратится в яркий и ароматный суп в азиатском стиле, который можно приготовить всего за 15 минут.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна просьба SHAMAN на «Интервидении» поразила певицу из Эфиопии
«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука
Во Франции восхитились главным конкурентом «декадентского» Евровидения
Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана
Российский фигурист исполнил невероятную серию прыжков
Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день
Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого
Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец
Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом
Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области
Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе
Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины
С Днем осеннего равноденствия: подборка бесплатных открыток на Мабон
Депутат назвал новый способ получения социальных выплат
Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка
Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября
В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления
Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды
Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.