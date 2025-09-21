Секрет сочного морковного кекса: рецепт, который покорит даже тех, кто не любит морковь

Секрет сочного морковного кекса: рецепт, который покорит даже тех, кто не любит морковь

Морковь давно перестала быть лишь ингредиентом для супов и салатов. Она способна превратиться в основу нежного и ароматного кекса, который получается особенно влажным и вкусным. При этом характерный вкус овоща практически не ощущается, поэтому выпечка понравится даже тем, кто обычно морковь не ест.

Ингредиенты:

морковь — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 1/2 стакана;

мука — 2 стакана;

подсолнечное масло — 100 мл;

ванилин — 1 пакетик;

корица — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Морковь очистите, вымойте и натрите на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, маслом, корицей и ванилином.

Шаг 2. Введите муку с разрыхлителем и замешайте однородное тесто. Добавьте морковь и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Форму для выпечки смажьте маслом и выложите тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Шаг 4. Выпекайте кекс 30–40 минут, ориентируясь на особенности вашей духовки.

Шаг 5. Дайте готовому кексу немного остыть, аккуратно выньте из формы и нарежьте порционными кусочками.

Результат — нежная, ароматная выпечка, которая станет отличным дополнением к чаю или кофе.

