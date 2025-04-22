Секрет идеального ужина: кабачковые оладьи с фаршем — вкусно и полезно!

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Готовим оладьи из кабачков с фаршем! Тонкая хрустящая корочка скрывает сочную начинку из ароматного фарша — эти кабачковые оладьи перевернут ваше представление о полезной пище! Секрет в двойной текстуре: нежность молодых кабачков сочетается с насыщенным вкусом мясной сердцевины.

2 молодых кабачка натрите на терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 3 ст. л. муки, щепотку перца и перемешайте. Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с луком и морковью до готовности. На сковороду с маслом выкладывайте ложкой кабачковую основу, сверху — 1 ч. л. фарша, затем еще немного теста. Обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне.

Подавайте со сметаной или томатным соусом — эти оладьи хороши и горячими, и холодными. Они идеальны для детского питания, легкого ужина или оригинальной закуски на пикник. Кабачки делают блюдо воздушным, а мясная начинка придает сытность — настоящий кулинарный компромисс между пользой и наслаждением!

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