Секрет чайно-гибридных роз: как посадить, чтобы были красивые цветы

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Обычные дачники очень любят чайно-гибридные розы, а ландшафтные дизайнеры их не очень жалуют. Силуэт куста в саду с эстетической точки зрения оставляет желать лучшего, ведь при формировании кроны оставляют несколько побегов, а цветов там мало. Однако есть способ красиво вписать чайно-гибридные розы в свой участок.

Чтобы такие розы составили однородную группу, надо посадить хотя бы пять кустов одного сорта. Загвоздка заключается в том, что если розы выращиваются для букетов, то бутоны нужно срезать, как только они начнут раскрываться на побегах.

Если чайно-гибридные розы предназначены для срезки, лучше сажать их на средний или дальний план цветника. Опытные садоводы рекомендуют не занимать ими самое лучшее место в розарии. Эти цветы могут быть в саду, но они не должны быть единственными.

Ранее цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок для герани изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием. Именно они отвечают за запуск бутонизации цветущих растений. Кроме того, в чесночной подкормке много витаминов А и С, группы В, бета-каротина, кальция, кобальта и кремния.