Сейсмолог рассказал, опасны ли для России землетрясения в Турции Сейсмолог Шебалин исключил угрозу для России землетрясений в Турции

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление турецких сейсмологов о том, что страна вступает в период сильных землетрясений, имеет реальную подоплеку, считает директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что землетрясения в Турции не окажут влияния на сейсмическую обстановку в России.

В России они могут происходить, но землетрясения в России не зависят от землетрясений в Турции, — сказал специалист.

Он напомнил, что Турция является регионом высокой сейсмичности, поэтому землетрясения там будут периодически происходить, причем на всей территории страны, включая Стамбул. При этом эксперт признал, что заранее спрогнозировать силу подземных толчков и их точное время наука пока не в состоянии.

Наука пока не располагает данными о том, как скоро там произойдут сильные землетрясения. Но по нашим данным, пока ситуации такой нет, — отметил Шебалин.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал, что сильные землетрясения в Стамбуле могут произойти до 2030 года. Эксперт напомнил, что Турция с точки зрения сейсмической угрозы расположена в опасном месте, и отметил, что следующее крупное землетрясение в Турции с большой вероятностью произойдет на северной ветке Анатолийского разлома, где находится Стамбул.