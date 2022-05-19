«Сейчас работать стало немодно, и эту тенденцию надо менять» Глава фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии о том, почему запрет на труд несовершеннолетних «не соответствует целям российского государства»

Фото Софья Сандурская/АГН «Москва»

Депутаты Госсовета Удмуртии обратились к Госдуме с предложением возродить трудовое воспитание в школах. Законотворцы в документе, в частности, указали, что" труд — это главное средство развития психики и нравственных установок личности«, а правильно организованный трудовой процесс «формирует трудолюбие, коллективизм, дисциплинированность, инициативность». Глава фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова в интервью NEWS.ru рассказала, как инициатива появилась, почему уроков труда школьникам уже недостаточно и есть ли связь между предложением депутатов и санкциями в отношении России.

Елена Дербилова udmurt.er.ru

— В чём смысл инициативы и чего вы хотите ею добиться?

— Трудолюбие нужно прививать с раннего детства. Многие из нас воспитанники хорошей советской школы. Система трудового воспитания в ней была эффективна. Детей, молодёжь и взрослых учили уважать труд и людей труда. Это воспитание служило в том числе и ориентиром при выборе профессиональной сферы деятельности. К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью обучения в школе перестало быть воспитание целостной личности. Как педагог я знаю, что в образовании было всегда три постулата: знания, умения, навыки. Теперь вместо этого целью является «предоставление образовательных услуг». Школьники даже перестали привлекаться к элементарному повседневному обслуживающему труду — уборке в классах или дежурству в столовой. Как депутат от сельских территорий могу свидетельствовать, что до минимума снизились летние работы на пришкольных участках. Например, там были организованы тепличные комплексы, теперь их нет. А ведь они эффективно способствовали развитию у детей любви к труду, к земле. Не говоря уже о том, что это стимулировало школьников выбрать в дальнейшем работу в сельскохозяйственном направлении, которое, к слову, сегодня испытывает кадровый голод. Тема возвращения трудового воспитания в образовательный процесс обсуждается на разных уровнях уже не первый год, поэтому мы воодушевились, когда узнали, что наши коллеги — депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации — вышли с инициативой об исключении из закона «Об образовании» фразы «образовательная услуга», и своим обращением предлагаем пойти ещё дальше — вернуть в законодательство понятие «трудовое воспитание». Сегодня практически запрещено привлекать несовершеннолетних к трудовой деятельности. Соответствующие нормы закона слишком широко трактуются, а последние политические события показали нам, что вышеуказанные реформы нежизнеспособны и не соответствуют целям развития российского государства, которые поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. В национальной стратегии развития России до 2030 года, в частности, сказано о «достойном эффективном труде», и для формирования системы трудового воспитания необходима именно нормативная правовая база.

— Вы глава фракции ЕР, но по риторике можно подумать, что КПРФ. Мне кажется, многие могут посчитать, что вы хотите просто затащить всех в советское прошлое, отношение к которому как минимум сложное.

— Я всегда была членом партии «Единая Россия», но думаю, что нивелировать советское прошлое и его опыт нецелесообразно, я не считаю, что он был исключительно негативным, там было множество хороших инициатив, которые мы можем и дальше применять на благо государства и общества. Судя по тому, что мне говорят граждане или общественные организации, с которыми мы очень часто встречаемся, у многих аналогичное мнение. Сейчас очень большое внимание уделяется воспитанию патриотизма. Я считаю, что развитие трудового воспитания — это правильное направление и важная составляющая патриотизма. И его необходимо возвращать в образовательный процесс, чтобы наши дети с ранних лет понимали ценность и значения труда, умели и любили трудиться на благо родины.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

— Почему недостаточно уроков труда, которые сейчас есть в школе?

— Во многом труд и то, что мы понимаем под этим словом, изменился, и нужно идти в ногу со временем. С другой стороны, мы видим, что в молодёжной среде теряется уважение к людям рабочих профессий, к рабочим специальностям. Для меня это особо чувствительная тема как для депутата, избранного жителями сельских территорий. Раньше, например, школьникам можно было на приусадебных участках что-то посадить, а потом использовать результаты своего труда для тех или иных целей, гордиться собой. А сейчас работать стало немодно. И эту тенденцию надо менять.

— То есть вы хотите дать школьникам вместо обычных уроков труда возможность как следует опробовать различные рабочие профессии?

— Конечно. Работу в мастерских, на приусадебных участках и прочее. Мы сейчас пожинаем плоды того, что в свое время не приучали детей к подобной трудовой деятельности, не прививали им полезных привычек, поэтому, как видим, многие стремятся сразу к красивой жизни, что активно подогревается у нас и в информационном пространстве.

— Не связана ли ваша инициатива с тем, что сейчас из-за санкций нам придется привыкать делать больше своими руками?

— Ничего подобного. Вы даже несколько ошарашили меня таким вопросом. Мне бы очень не хотелось, чтобы нашу инициативу восприняли как какой-то предвыборный популизм. Над этой инициативой мы начали работать ещё до санкций. Но раз уж об этом зашла речь, то я как оптимист считаю, что любая сложная ситуация — это возможность для развития. Многие предприятия сейчас переориентируются на внутренний рынок, и нам очень нужны профессиональные рабочие руки. Поэтому если мы системно будем способствовать развитию у молодёжи трудовых навыков, для экономики это будет только плюсом.

— В Министерстве образования вам, скорее всего, скажут, что идея, возможно, и хорошая, но места в сетке уроков точно нет...

— Понимаю. С одной стороны, у нас в обращении прописано, что трудовое воспитание нужно вводить в рамках образовательного процесса, с другой — есть возможности дополнительного образования. Сейчас существует доплата за классное руководство, например. Думаю, время для общественно полезного труда можно найти как в рамках образовательного процесса, так и за его пределами.