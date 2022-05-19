Депутаты Госсовета Удмуртии обратились к Госдуме с предложением возродить трудовое воспитание в школах. Законотворцы в документе, в частности, указали, что" труд — это главное средство развития психики и нравственных установок личности«, а правильно организованный трудовой процесс «формирует трудолюбие, коллективизм, дисциплинированность, инициативность». Глава фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Елена Дербилова в интервью NEWS.ru рассказала, как инициатива появилась, почему уроков труда школьникам уже недостаточно и есть ли связь между предложением депутатов и санкциями в отношении России.

Елена Дербилова Елена Дербилова udmurt.er.ru

В чём смысл инициативы и чего вы хотите ею добиться?

— Трудолюбие нужно прививать с раннего детства. Многие из нас воспитанники хорошей советской школы. Система трудового воспитания в ней была эффективна. Детей, молодёжь и взрослых учили уважать труд и людей труда. Это воспитание служило в том числе и ориентиром при выборе профессиональной сферы деятельности. К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью обучения в школе перестало быть воспитание целостной личности. Как педагог я знаю, что в образовании было всегда три постулата: знания, умения, навыки. Теперь вместо этого целью является «предоставление образовательных услуг». Школьники даже перестали привлекаться к элементарному повседневному обслуживающему труду — уборке в классах или дежурству в столовой. Как депутат от сельских территорий могу свидетельствовать, что до минимума снизились летние работы на пришкольных участках. Например, там были организованы тепличные комплексы, теперь их нет. А ведь они эффективно способствовали развитию у детей любви к труду, к земле. Не говоря уже о том, что это стимулировало школьников выбрать в дальнейшем работу в сельскохозяйственном направлении, которое, к слову, сегодня испытывает кадровый голод. Тема возвращения трудового воспитания в образовательный процесс обсуждается на разных уровнях уже не первый год, поэтому мы воодушевились, когда узнали, что наши коллеги — депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации — вышли с инициативой об исключении из закона «Об образовании» фразы «образовательная услуга», и своим обращением предлагаем пойти ещё дальше — вернуть в законодательство понятие «трудовое воспитание». Сегодня практически запрещено привлекать несовершеннолетних к трудовой деятельности. Соответствующие нормы закона слишком широко трактуются, а последние политические события показали нам, что вышеуказанные реформы нежизнеспособны и не соответствуют целям развития российского государства, которые поставил наш президент Владимир Владимирович Путин. В национальной стратегии развития России до 2030 года, в частности, сказано о «достойном эффективном труде», и для формирования системы трудового воспитания необходима именно нормативная правовая база.

Вы глава фракции ЕР, но по риторике можно подумать, что КПРФ. Мне кажется, многие могут посчитать, что вы хотите просто затащить всех в советское прошлое, отношение к которому как минимум сложное.

— Я всегда была членом партии «Единая Россия», но думаю, что нивелировать советское прошлое и его опыт нецелесообразно, я не считаю, что он был исключительно негативным, там было множество хороших инициатив, которые мы можем и дальше применять на благо государства и общества. Судя по тому, что мне говорят граждане или общественные организации, с которыми мы очень часто встречаемся, у многих аналогичное мнение. Сейчас очень большое внимание уделяется воспитанию патриотизма. Я считаю, что развитие трудового воспитания — это правильное направление и важная составляющая патриотизма. И его необходимо возвращать в образовательный процесс, чтобы наши дети с ранних лет понимали ценность и значения труда, умели и любили трудиться на благо родины.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Почему недостаточно уроков труда, которые сейчас есть в школе?

— Во многом труд и то, что мы понимаем под этим словом, изменился, и нужно идти в ногу со временем. С другой стороны, мы видим, что в молодёжной среде теряется уважение к людям рабочих профессий, к рабочим специальностям. Для меня это особо чувствительная тема как для депутата, избранного жителями сельских территорий. Раньше, например, школьникам можно было на приусадебных участках что-то посадить, а потом использовать результаты своего труда для тех или иных целей, гордиться собой. А сейчас работать стало немодно. И эту тенденцию надо менять.

То есть вы хотите дать школьникам вместо обычных уроков труда возможность как следует опробовать различные рабочие профессии?

— Конечно. Работу в мастерских, на приусадебных участках и прочее. Мы сейчас пожинаем плоды того, что в свое время не приучали детей к подобной трудовой деятельности, не прививали им полезных привычек, поэтому, как видим, многие стремятся сразу к красивой жизни, что активно подогревается у нас и в информационном пространстве.

Не связана ли ваша инициатива с тем, что сейчас из-за санкций нам придется привыкать делать больше своими руками?

— Ничего подобного. Вы даже несколько ошарашили меня таким вопросом. Мне бы очень не хотелось, чтобы нашу инициативу восприняли как какой-то предвыборный популизм. Над этой инициативой мы начали работать ещё до санкций. Но раз уж об этом зашла речь, то я как оптимист считаю, что любая сложная ситуация — это возможность для развития. Многие предприятия сейчас переориентируются на внутренний рынок, и нам очень нужны профессиональные рабочие руки. Поэтому если мы системно будем способствовать развитию у молодёжи трудовых навыков, для экономики это будет только плюсом.

В Министерстве образования вам, скорее всего, скажут, что идея, возможно, и хорошая, но места в сетке уроков точно нет...

— Понимаю. С одной стороны, у нас в обращении прописано, что трудовое воспитание нужно вводить в рамках образовательного процесса, с другой — есть возможности дополнительного образования. Сейчас существует доплата за классное руководство, например. Думаю, время для общественно полезного труда можно найти как в рамках образовательного процесса, так и за его пределами.