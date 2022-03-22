«Сейчас невозможно»: Песков о помиловании Навального

В Кремле не станут обсуждать новый приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с Daily Storm, добавив, что помилование оппозиционного политика невозможно, поскольку нет законных оснований для этого.

Мы не комментируем решения суда. Процедура помилования чётко прописана в законе, — сказал Песков.

Вопрос о помиловании Навального уже задавали Пескову в прошлом году. Тогда он ответил, что существует определённый, предусмотренный законом порядок: осуждённый подаёт прошение, говорит о том, что он признаёт вину, какую вину он признаёт, и далее. Навальный же заявляет о своей невиновности.

Ранее днём оппозиционера признали виновным по двум пунктам обвинения и приговорили к девяти годам лишения свободы, а также наложили штраф в размере 1,2 млн рублей. Заседание Лефортовского суда проходило во Владимирской области в исправительной колонии № 2, где оппозиционер отбывает срок заключения. Защита подсудимого объявила о намерении обжаловать обвинительный приговор.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвиняется в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.