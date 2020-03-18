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Впервые за десять лет депутат Госдумы Наталья Поклонская решила собрать большой круг друзей и отметить свой личный праздник. Однако планам парламентария помешал бушующий по всему миру коронавирус. Об этом известный политик сообщила в Instagram.

Поклонская ранее призналась, что последние десять лет не устраивала торжеств и не праздновала свой день рождения. 18 марта депутату исполнилось 40 лет, и по случаю юбилейной даты Наталья решила возобновить традицию и собрать всех родных и близких со всего мира за одним столом на родине в Крыму. На полуострове в этот день тоже праздник — крымчане отмечают шестую годовщину воссоединения с Россией.

Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей, и все уже купили билеты (должны были прилететь из Италии, Индии, Турции). Хотела всех-всех собрать в Крыму. Теперь всё отменилось — переносим праздник. Надеюсь, никто не обидится и не расстроится, — беспокоится именинница.

Планам Поклонской не удалось воплотиться в жизнь из-за приостановки авиасообщения между странами и карантина. Депутат в своём посте также призвала всех серьёзно отнестись к мерам профилактики COVID-19 и беречь себя и своих близких.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что коронавирус может помешать российской модели Наталье Водяновой выйти замуж за французского бизнесмена Антуана Арно.