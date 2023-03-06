«Седлает волну»: названы причины выступления Милонова против Fan ID Писатель Лекух заявил, что закон о Fan ID для его инициаторов стал вопросом политического выживания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Политики никогда и ничего не делают просто так, заявил в разговоре с NEWS.ru писатель, журналист и фанат московского «Спартака» Дмитрий Лекух, комментируя выступление депутата Виталия Милонова против «паспорта болельщика» (Fan ID). По его словам, парламентарий старается оседлать волну в рамках работы с неудачным экспериментом. Лекух предположил, что ситуация с Fan ID может получить развитие только после очередной конференции с участием президента страны Владимира Путина.

Естественно, депутат пытается оседлать волну в работе с крайне, как это уже понятно, неудачным экспериментом. Приведут ли его старания к результату? Большой вопрос. Боюсь, дойдет до пресс-конференции Путина. Тогда что-то может и сдвинется, — сказал писатель.

Публицист также заметил, что для инициаторов законопроекта будущее правовой нормы стало вопросом «политического выживания».

27 февраля Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили уже более 450 тысяч человек. С 3 марта она требуется, чтобы попасть на любой матч Российский премьер-лиги, приобрести билет без Fan ID будет нельзя.

На фоне введения указанной системы на российских стадионах после возобновления игр РПЛ фиксируется резкое падение посещаемости, ведь активная часть болельщиков почти всех отечественных команд объявила матчам бойкот. Так, судя по данным из открытых источников, на домашнем стадионе «Спартака» показатель (последний матч осенью против первого матча весной) упал на 68%. В случае с «Динамо» речь идет о 80%.

Ранее Виталий Милонов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой обсудить возможность отмены действия системы Fan ID. Парламентарий предложил хотя бы приостановить действие системы до устранения ошибок в ее работе.