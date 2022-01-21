Спецслужбы начали проверку здания Центробанка после сообщения о минировании

Анонимное сообщение о минировании поступило в Центробанк России. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, здание регулятора на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты.

Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва, — говорится в сообщении.

В пресс-cлужбе регулятора подтвердили информацию о проверке. Там пояснили, что Бaнк России получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуировaн. Отмечается, что в звонке упоминалоcь предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют на территории РФ.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Биробиджана, Красноярска и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования, сообщили пресс-службы региональных властей. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени и ряда других городов РФ. Силовики считают, что анонимные сообщения поступали из-за рубежа. Угрозы оказались ложными.

Основной целью злоумышленников было названо желание дестабилизировать социально-политическую обстановку путём создания панических настроений в обществе. Кроме того, этими действиями преступники пытались отвлечь правоохранительные органы и экстренные службы, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб.