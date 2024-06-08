Сечин назвал «зеленую» повестку энергетической войной с человечеством Сечин: нынешний энергопереход сравним с санкциями почти для 90% населения Земли

Фото: Евгений Лучинский/Росконгресс

Игорь Сечин

Программа энергоперехода в ее нынешнем виде больше всего напоминает необъявленные санкции в отношении большей части человечества, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ-2024. Также он назвал «зеленую» повестку объявлением энергетической войны большинству населения Земли, передает корреспондент NEWS.ru с полей форума.

Объявленная программа энергоперехода является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются, — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что развивающимся странам Азии и Африки требуется все больше энергоресурсов на фоне роста численности населения. Снижение глобального потребления ископаемых ресурсов для них лишь усугубило бы проблемы голода и энергетической бедности. В этой связи агрессивное продвижение «зеленой» повестки фактически является «объявлением энергетической войны» большей части человечества, констатировал Сечин.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что высокая стоимость энергии вынуждает европейские домохозяйства сокращать потребление газа. По его словам, в результате двукратного роста цен на голубое топливо спрос на него в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20%.