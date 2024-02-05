«Сделаю из тебя мужика»: жительница Татарстана избила сына и обложила матом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором жительница Набережных Челнов избивает родного сына. В начале ролика женщина с бутылкой пива в руке берет ребенка за шиворот и тащит к подъезду, а на следующих кадрах начинает его избивать, используя нецензурную брань. «Сделаю из тебя мужика», — говорит она мальчику. Видео было опубликовано в соцсетях одним из жильцов дома в районе поселка ГЭС, где и произошел инцидент. Какое наказание может грозить женщине и почему била сына — в материале NEWS.ru.

Как отреагировали в Татарстане на видео с избиением ребенка

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов уже поручил провести проверку по факту избиения ребенка в Набережных Челнах. «При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала NEWS.ru, что уже выясняет, состояла ли семья из Набережных Челнов на учете в социальных службах. Соответствующий запрос был отправлен в правоохранительные органы региона.

«Как уполномоченный держу ситуацию на контроле. Такое поведение в отношении детей недопустимо. Особенно страшно, что это допускают сами родители по отношению к своим детям. Есть возможность взять семью под крыло социальной службы, часто этого бывает достаточно. Всегда принимается максимум усилий для сохранения семьи, кроме тех случаев, когда вина установлена и дальнейшее исполнение родительских обязанностей может быть опасно для детей», — отметила она.

По мнению омбудсмена, надо установить, находилась ли мать ребенка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Если в ее крови обнаружат наличие спиртного или запрещенных препаратов, это будет считаться отягощающим обстоятельством, подчеркнула Волынец.

Как добавила собеседница NEWS.ru, решение о лишении жительницы Набережных Челнов родительских прав может принять только суд.

Какое наказание может грозить матери из Набережных Челнов

Адвокат по семейным делам Илья Титов подчеркнул, что если здоровью ребенка нанесен вред, то может рассматриваться вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности.

«Квалификация ее действий и мера наказания будут зависеть от характера причиненного ребенку вреда. Мать могут лишить родительских прав. При принятии решения будут учитываться общие условия воспитания ребенка. Если это исключительный случай, то, скорее всего, все ограничится предупреждением. Но может быть и уголовная ответственность. Если мама регулярно употребляет алкоголь и так ведет себя с ребенком, то это может повлиять на решение суда», — пояснил Титов в разговоре с NEWS.ru.

По словам адвоката, мать могут как оштрафовать по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, так и дать реальный срок по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как уточнил Титов, по закону возможно изъятие ребенка из семьи, если там сложилась ситуация, угрожающая его жизни и здоровью. По его словам, этот вопрос будут решать органы опеки.

«Пределы вмешательства государства в дела семьи — всегда очень тонкий вопрос. Если ребенок постоянно находится в ситуации, где его жизни и здоровью что-то угрожает, то гуманнее разлучить его с такими родителями. Если это просто какая-то острая, кризисная ситуация, то начинать лучше с оказания психологической помощи маме», — рассказал Титов.

Почему мать из Набережных Челнов могла избить своего сына

Психолог Надежда Рябичкина предположила в разговоре с NEWS.ru, что такое поведение матери может быть связано с сильной психологической травмой. «Скорее всего, у этой женщины были непростые взаимоотношения с ее родителями, что-то там не сложилось. Это 100% отголосок ее психологической травмы. Но при любом разборе это совершенно непозволительная история», — считает психолог.

По мнению психолога, алкоголь тоже мог спровоцировать женщину, так как после его употребления ослабевает контроль.

«Сам по себе он не является причиной агрессии, ведь люди в состоянии алкогольного опьянения ведут себя по-разному: кто-то засыпает, кто-то становится милым добряком, а кто-то начинает буянить и совершать непотребные вещи. Думаю, что первопричина — это накопленное перенапряжение. А алкоголь лишь мог стать дополнительным фактором», — предположила Рябичкина.

Как ситуация отразится на ребенке из Набережных Челнов

По мнению психолога, мать нанесла сыну серьезную психологическую травму, когда подняла на него руку. Рябичкина считает, что из-за предательства самого близкого человека дети перестают доверять окружающим, у них возникают трудности с социализацией.

«Потому что самый близкий, значимый человек сказал и показал ему, что он какой-то не такой, что у него якобы какие-то проблемы. Как он потом будет воспринимать этот социум? Конечно, с агрессией. Либо он будет его избегать, либо на него нападать», — объяснила психолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как уточнила Рябичкина, самое трудное в такой ситуации — защитить мальчика, но она не советует изолировать его от матери. «Он все равно будет страдать и хотеть обратно к ней», — считает Рябичкина.

Психолог советует дать жительнице Набережных Челнов второй шанс. После проверки на вменяемость женщине стоило бы пройти курс психотерапии, чтобы разобраться с собственными травмами и лучше контролировать эмоции, считает специалист.

Много ли таких ситуаций с избиением детей в России

Юрист Евгений Ландо напомнил в разговоре с NEWS.ru, что, согласно статистике, в России насилию в семье ежегодно подвергаются два миллиона человек в возрасте до 14 лет. Это около 60% всех детей в стране. Две трети из них — дошкольники.

«В моем детстве наказание ремнем у сверстников было вообще нормой. И сейчас 52% мужчин и 32% женщин считают, что в детстве их самих били заслуженно», — говорит Евгений Ландо.

Как подытожил юрист, 77% детей от общего числа пострадавших пережили насилие со стороны родителей, 11% — со стороны родственников, еще 10% стали жертвами посторонних людей.

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