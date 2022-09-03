Стало известно, какие контрацептивы могут привести к осложнениям у женщин Гинеколог Мелкомян: сильные контрацептивы могут внести разлад в гормональную систему

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Предполагающие экстренную контрацепцию таблетки содержат большое количество гормонов, их применение чревато нарушениями в гормональной системе и проблемами с яичниками, рассказала в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. В случае регулярных половых контактов врач посоветовала обратить внимание на обычные оральные контрацептивы, которые менее опасны, если их грамотно подобрать.

Это намного проще, чем экстренные. На предполагающие экстренную контрацепцию препараты остро реагируют яичники, могут возникнуть нарушения в гипоталамо-гипофизарная системе и щитовидной железе. Такими таблетками лучше не пользоваться, однако небольшой пул пациенток пользуется такими методами, — сказала Мелкомян.

Также акушер-гинеколог не рекомендовала пользоваться препаратами медицинского прерывания беременности, хотя в России это разрешенная технология на ранних сроках. Подобные таблетки тоже чреваты любыми нарушениями гормональной системы, подчеркнула врач.

Это как сделать землетрясение в гормональной системе. Прием большого количества гормонов вызовет огромное потрясение и, если эмбрион образовался, он не сможет имплантироваться, то есть эффект добивается за счет разрушения, вызываемого любым землетрясением, — резюмировала Мелкомян.

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