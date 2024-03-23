Сдающим кровь для раненных в «Крокусе» раскрыли, что делать после процедуры Хирург Умнов: сдавшим кровь для раненных в «Крокусе» нельзя водить машину сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

После сдачи крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле» донорам нельзя водить машину или управлять мотоциклом в день сдачи, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач также посоветовал перед процедурой «посидеть в расслабленном состоянии 10–15 минут».

Непосредственно после сдачи крови для пострадавших в «Крокусе» посидите расслабленно в течение 10–15 минут. Откажитесь в день сдачи от вождения автомобиля, мотоцикла и так далее. Не курите и не употребляйте дня два после сдачи. Избегаете тяжелых нагрузок. Полноценно питайтесь. Проветривайте помещение или находитесь на свежем воздухе, — отметил Умнов.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан. Общее число погибших, по данным Telegram-канала Baza, составило 82 человека.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что белый автомобиль Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», нашли в районе деревни Хацунь Брянской области. По его словам, на машине подозреваемые пытались скрыться от преследования. Как подчеркнул парламентарий, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть стрельбу. Хинштейн также добавил, что ведется розыск остальных подозреваемых.