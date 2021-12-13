Тайно сдающих жильё предупредили об уголовном наказании за уход от налогов

Против собственника, который сдаёт квартиру в аренду тайно и не платит налоги, может быть заведено уголовное дело. Это относится к тем арендодателям, кто не выплачивает НДФЛ в течение трёх и более лет или если размер уплаченного налога превышает 2,7 млн рублей, сообщил юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров в беседе с РИА Новости.

По словам юриста, собственнику могут выписать штраф на 100–300 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за год-два. В ряде случаев владельца недвижимости могут арестовать на срок до полугода и даже посадить в тюрьму на срок до года, предупредил юрист.

Кроме того, суд может принять решение об освобождении владельца жилья от уголовной ответственности в том случае, если это был первый случай нарушения налоговых обязательств, а нанесённый ущерб вовремя возмещён.

В остальных ситуациях неплательщику необходимо будет погасить неуплаченные налоги в размере 13% от полученной оплаты за весь срок сдачи недвижимости в аренду. Также его заставят оплатить штраф в размере 20% от накопившейся задолженности, подчеркнул специалист.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2022 году россиянам станет проще платить налоги благодаря новым законопроектам Госдумы, над которыми активно работают депутаты.

Правительство намерено расширить список выплат, которые будут начислять без заявлений, в том числе по маткапиталу и пенсиям. Планы есть и по части цифровизации, к 2030 году в РФ хотят добиться полного цифрового равенства. А уже к 2022-му соцпенсию будут выплачивать дистанционно по электронному заявлению, добавила Бессараб.