Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных IT-эксперт Аникушин: число фишинговых Telegram-каналов с ответами ЕГЭ растет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Количество фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые злоумышленники создают для сдающих ЕГЭ, в 2025 году может вырасти втрое, передает РИА Новости со ссылкой на IT-специалиста Романа Аникушина. По его словам, в настоящее время установлено несколько десятков закрытых каналов и свыше 100 поддельных сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ.

В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое — уже зафиксировано несколько десятков закрытых каналов в Telegram и свыше 100 сайтов, которые под видом продажи ответов к ОГЭ и ЕГЭ регистрируют мошенники, — объяснил эксперт.

По его словам, злоумышленники задействуют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле — июне для кражи персональной информации. При самом удачном раскладе жертва получит прошлогодние ответы, а мошенник после оплаты перестанет выходить на связь, отметил Аникушин.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем. По его словам, родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.