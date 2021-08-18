Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка поступила в МГУ на платное отделение

Москвичка Алиса Теплякова, в восемь лет сдавшая ЕГЭ, зачислена на платное отделение психологического факультета МГУ. Соответствующий договор подписал её отец, об этом он сам рассказал РБК.

По словам Евгения Теплякова, его дочь не прошла на бюджетное отделение, однако набранных баллов хватило для поступления на учёбу по контракту. В настоящее время осталось лишь оплатить первый семестр обучения. Мужчина считает , что поступление в вуз после школы — «нормальное желание» ребёнка.

Ну, в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть? — отметил он.

По мнению Евгения Теплякова, психологический факультет МГУ отлично подойдёт его дочери для получения первого образования.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова сдала дополнительные испытания для поступления на психологический факультет МГУ. По словам отца девочки, она получила за дополнительный экзамен 48 баллов из 100 возможных. При этом мужчина отметил, что она в любом случае поступит в вуз: если не получится пройти на бюджет, то родители будут платить за образование.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.