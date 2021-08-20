Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка планирует окончить МГУ за два года

Сдавшая ЕГЭ к восьмилетнем возрасте москвичка Алиса Теплякова не исключает, что получит диплом МГУ им. Ломоносова раньше отведённых на это пяти лет обучения.

Ранее сообщалось, что девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета университета, в связи с чем родители заключили договор о получении платного образования.

В эфире НТВ Алиса удивилась , когда услышала, что она окончит вуз через пять лет. Отец девочки, в свою очередь, заявил, что она может сделать это и через два года.

Также Алиса рассказала ведущим телеканала, что она мечтает получить «какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь» — феи из сказки Джеймса Барри «Питер Пен».

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.