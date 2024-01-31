«Сдала жена»: Надеждин рассказал, чем он отличается от Грудинина Надеждин: у меня нет офшоров, в отличие от Грудинина

Потенциальный кандидат на должность главы России Борис Надеждин заявил, что отличается от кандидата на пост президента РФ на выборах 2018 года Павла Грудинина тем, что не имеет офшоров, а также любит свою супругу и не изменяет ей. В интервью с журналисткой Ксенией Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, политик заявил, что Грудинин является богатым человеком, и его «сдала» собственная жена, поскольку у пары были семейные проблемы.

Он действительно богатый человек, которому принадлежало большое количество активов, включая «Совхоз имени Ленина» и у него действительно были офшорные счета. И знаете, кто его сдал? Жена. То есть Павел был, во-первых, богатым человеком, а во-вторых, у него были семейные проблемы. Докладываю: я люблю свою жену, я не изменяю своей жене, — заявил Надеждин.

Политик отметил, что из имущества у него имеется только квартира, в которой прописан он и его родители. Также у Надеждина есть семейный участок, оформленный не на него.

Лично у меня нет вообще ничего, кроме квартиры, где прописан я и мои родители, — подчеркнул политик.

Ранее Борис Надеждин выразил уверенность, что Центризбирком зарегистрирует его кандидатом на выборах. До этого он сообщил, что предоставил в ЦИК РФ 105 тысяч подписей в свою поддержку, собранных его командой.