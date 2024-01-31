Потенциальный кандидат на должность главы России Борис Надеждин заявил, что отличается от кандидата на пост президента РФ на выборах 2018 года Павла Грудинина тем, что не имеет офшоров, а также любит свою супругу и не изменяет ей. В интервью с журналисткой Ксенией Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале, политик заявил, что Грудинин является богатым человеком, и его «сдала» собственная жена, поскольку у пары были семейные проблемы.
Он действительно богатый человек, которому принадлежало большое количество активов, включая «Совхоз имени Ленина» и у него действительно были офшорные счета. И знаете, кто его сдал? Жена. То есть Павел был, во-первых, богатым человеком, а во-вторых, у него были семейные проблемы. Докладываю: я люблю свою жену, я не изменяю своей жене, — заявил Надеждин.
Политик отметил, что из имущества у него имеется только квартира, в которой прописан он и его родители. Также у Надеждина есть семейный участок, оформленный не на него.
Лично у меня нет вообще ничего, кроме квартиры, где прописан я и мои родители, — подчеркнул политик.
Ранее Борис Надеждин выразил уверенность, что Центризбирком зарегистрирует его кандидатом на выборах. До этого он сообщил, что предоставил в ЦИК РФ 105 тысяч подписей в свою поддержку, собранных его командой.