Сдачу квартир в аренду без договора предложили наказывать штрафом В Госдуме призвали штрафовать собственников квартир за сдачу жилья без договора

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Собственников квартир предложили штрафовать за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования, сообщает РИА Новости со ссылкой документ, который подготовила группа депутатов Госдумы. Санкции, предположительно, будут достигать 50 тысяч рублей.

На данный момент законопроект находится в российском правительстве и ожидает заключения. Физические лица, указано в документе, будут наказываться штрафами от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические — от 20 до 50 тысяч рублей.

Главная суть изменений <…> — подтолкнуть собственников квартир заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок, — объяснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Часто, добавил он, в квартирах на краткий срок поселяются люди без документов. Власти должны понимать, кто живет в помещении без прописки и регистрации.

При этом такое изменение может нести угрозу практике посуточной сдачи квартир. Авторы инициативы уверены, что в данном случае правила должны быть такими же, как и в гостиницах. Хозяева обязаны требовать паспорт, занести жильца в базу данных и потом передать ключ.

Ранее сообщалось, что собственников квартир могут обязать получать письменное разрешение от соседей на сдачу помещения в аренду. Документ понадобится, если владельцы не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.