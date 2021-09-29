Счётная палата РФ предложила не ограничивать использование маткапитала

Снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала (МСК) предлагает Счётная палата РФ. Это является одним из наиболее актуальных запросов населения. Такие данные содержатся в отчётах о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала».

В ведомстве подчёркивают , что дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением. В этой связи при принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей.

Наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трёхлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи, — говорится в документе.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, материнский капитал представляет собой одну из ключевых мер поддержки семей с детьми, в связи с чем правительство, Минтруд и ПФР «постоянно занимаются совершенствованием этого инструмента».

И мы признательны за новые предложения и идеи, — сообщила Баталина.

Материнский капитал — мера поддержки российских семей в рамах проекта «Демография». С 2007 года предоставляется семьям, родившим или усыновившим второго ребёнка и всех последующих. С 1 января 2020 года маткапитал выдаётся также при рождении первого ребёнка.

Размер выплаты на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго — 639,4 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил не выдавать маткапитал богатым россиянам, так как они в нём не особо нуждаются.