Счётная палата рассказала о возросшей в 2020 году убыли населения

https://static.news.ru/photo/537da04e-2259-11eb-a84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата РФ сообщила об увеличении темпов естественной убыли населения в России в 2020 году. Аудиторы подсчитали, как изменились цифры с января по август.

Естественная убыль населения в январе — августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тысячи человек, — сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в 2019 году за восемь месяцев показатель убыли был 219,2 тысячи человек, а за весь год — 317,2 тысячи человек.

В Счётной палате также указали, что в январе — августе 2020 года в среднем число умерших в 1,4 раза получилось выше числа родившихся. В частности, за первые шесть месяцев года родилось 811,7 тысячи человек, что на 5,7% меньше, чем за такой же период год назад.

Также по данным аудиторов, естественную убыль населения на 20,6% удалось компенсировать за счёт миграционного прироста.

Сократилось на 1,6 млн человек число работающих россиян. Их оказалось всего 70,5 млн. При этом в сентябре зафиксирован максимальный с 2012 года показатель безработицы — 6,3%. Не трудоустроено 4,3 млн россиян, однако эта цифра может уменьшиться к концу 2020 года, подчеркнули в Счётной палате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост рождаемости в России зафиксирован впервые с начала 2020 года. Так, в сентябре на свет появились 130,4 тысячи младенцев, что на 7,5% превышает показатель 2019 года, следует из сообщения Росстата. Прирост рождаемости в сентябре 2020 года составил 9,145 тыс. младенцев (130 476 младенцев в сентябре 2020 года против 121 331 родившегося в сентябре 2019 года), или 7,5%, говорится в сообщении ведомства.