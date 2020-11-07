Счётная палата рассказала о возросшей в 2020 году убыли населения

Счётная палата РФ сообщила об увеличении темпов естественной убыли населения в России в 2020 году. Аудиторы подсчитали, как изменились цифры с января по август.
Естественная убыль населения в январе — августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тысячи человек, — сообщает телеканал «360».
Отмечается, что в 2019 году за восемь месяцев показатель убыли был 219,2 тысячи человек, а за весь год — 317,2 тысячи человек.
В Счётной палате также указали, что в январе — августе 2020 года в среднем число умерших в 1,4 раза получилось выше числа родившихся. В частности, за первые шесть месяцев года родилось 811,7 тысячи человек, что на 5,7% меньше, чем за такой же период год назад.
Также по данным аудиторов, естественную убыль населения на 20,6% удалось компенсировать за счёт миграционного прироста.
Сократилось на 1,6 млн человек число работающих россиян. Их оказалось всего 70,5 млн. При этом в сентябре зафиксирован максимальный с 2012 года показатель безработицы — 6,3%. Не трудоустроено 4,3 млн россиян, однако эта цифра может уменьшиться к концу 2020 года, подчеркнули в Счётной палате.
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