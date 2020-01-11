Счётная палата обнаружила недостоверные данные о снижении аварийно-опасных участков на региональных дорогах. Это выяснилось в ходе проверки. Согласно выводам экспертов, власти ряда регионов намеренно занижают показатели количества аварийных участков, где чаще всего происходят ДТП.

В Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона, — говоритс я в отчёте аудиторов, текст которого приводит РБК.