https://static.news.ru/photo/12b56166-36c6-11ea-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата в ближайшие два года изучит проблемы бедности в разных социальных группах, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, скоро СП опубликует план на текущий год.

Остановлюсь на тех наиболее важных темах, на которые мы возьмём фокус в очередном году и, скорее всего, на два года, — сказал он в ходе коллегии в честь 25-летнего юбилея ведомства.

Кудрин уточнил, что помимо проблем бедности планируется проанализировать льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата проверит финансово-хозяйственную деятельность «Роснефтегаза» и план развития «Газпрома», а также приступила к анализу работы Ростеха.