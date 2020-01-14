Счётная палата в ближайшие два года изучит проблемы бедности в разных социальных группах, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
По его словам, скоро СП опубликует план на текущий год.
Остановлюсь на тех наиболее важных темах, на которые мы возьмём фокус в очередном году и, скорее всего, на два года, — сказал он в ходе коллегии в честь 25-летнего юбилея ведомства.
Кудрин уточнил, что помимо проблем бедности планируется проанализировать льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний.
Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата проверит финансово-хозяйственную деятельность «Роснефтегаза» и план развития «Газпрома», а также приступила к анализу работы Ростеха.
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