24 мая 2026 в 07:43

Считал, что чипсы и фрикадельки — это перебор. Теперь готовлю на каждую вечеринку ведро

Забудьте про ломти батона. Хрустящие чипсы, гуакамоле и сочная фрикаделька — вот что реально задает настроение для вечеринки.

Ингредиенты

Фарш мясной — 300 г, чипсы кукурузные — 200 г, авокадо — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., кинза — 1 пучок, сливки жирные — 50 мл, чеснок сушеный — 1 ч. л., приправа для мяса — 1 ч. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук и жарю его на масле до прозрачности. Тем временем мешаю фарш с луком, рубленой кинзой, солью и перцем. Самое сложное — это скатать идеальные шарики размером с грецкий орех, чтобы все пропеклись равномерно. Обжариваю их на той же сковороде до румяной корочки со всех сторон, около 8 минут. Параллельно делаю гуакамоле: разминаю авокадо вилкой и смешиваю со сливками, чесноком и кинзой. Выкладываю на каждую чипсу по ложке гуакамоле, сверху «приклеиваю» фрикадельку — и готово, тащите на стол, пока чипсы хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ух, насколько же это сытно — всего три фрикадельки на чипсах, и я наелся как после полноценного ужина. Текстура бомбическая: мягкое авокадо, упругое мясо и этот оглушительный хруст. Совет: не жалейте лайма в гуакамоле — кислинка оттеняет жирность фарша.

