Счета компании Сосо Павлиашвили арестовали LIFE: ФНС наложила арест на счета компании Сосо Павлиашвили

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета компании певца Сосо Павлиашвили, пишет LIFE.ru. Такое решение было принято после проигрыша фирмы в суде на сумму 16 млн рублей. Всего, по предварительным данным, компания проиграла два дела.

Как уточняет издание, компания Павлиашвили занимается организацией концертов. Истцом выступили представители концертного зала. В итоге суд обязал компанию выплатить 13,5 млн рублей за неисполнение договора аренды площадки, а также 2,7 млн рублей — за невыполнение технического задания для концерта группы «Чайф».

Фирма не стала подавать налоговую декларацию после проигрыша в суде. В связи с этим ФНС приняла решение об аресте счетов.

Пресс-служба Никиты Михалкова ранее опровергла информацию об аресте счетов компании «Тёмино-Лесное», учредителем которой является режиссер. Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании — «лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность».

До этого стало известно, что российской певице Ладе Дэнс могут заблокировать все банковские счета из-за крупного долга перед Федеральной налоговой службой. Артистка должна выплатить 968 тысяч рублей. Долг Лады Дэнс перед ФНС висел по меньшей мере три недели.