«Счастливый был»: коллега Еремина рассказал о погибшем на СВО журналисте Корреспондент Зименкин: у погибшего журналиста «Известий» Еремена родилась дочь

Фото: МО Украины

Погибший в зоне СВО при ударе украинского дрона военкор Семен Еремин был очень творческой личностью, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. По его словам, журналист писал музыку и стихи, а в последнюю встречу предложил ему записать совместный трек, передает Telegram-канал издания.

Этот человек не только один из самых опытных военкоров и профессионалов, он как человек жил. У него дочка сейчас родилась, он был счастливый. Говорил, «у меня сейчас пора счастливых хлопот», — вспомнил Зименкин.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Еремина, заявил, что ООН выступает против убийства журналистов. Все подобные случаи должны быть полностью расследованы, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Член ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей, констатировал он.