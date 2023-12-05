Сценарист «Слова пацана» отреагировал на призывы запретить сериал Сценарист сериала «Слово пацана» Золотарев не увидел причин запрещать показ

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Нет причин запрещать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил РБК сценарист фильма Андрей Золотарев. Комментируя претензии к сериалу, он сказал, что сюжет как раз объясняет зрителю, почему «нельзя становиться на эту тропу», на путь криминала.

Мы не рассматриваем это как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу. Нам бы не хотелось такой рекламной кампании, уж точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом, — отметил собеседник издания.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

После этого российский актер Сергей Бурунов, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», восхитился сценарием картины. Он отметил, что подобных историй в его карьере было немного. По его мнению, в сценарии нет «ни малейшей фальши и картонности».