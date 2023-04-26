Scally Milano пообещал Мизулиной удалить треки с незаконными словами

Хип-хоп исполнитель Даниил Дмитриев (Scally Milano) обратился в Telegram к директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с заявлением, что он не пропагандировал употребление наркотиков и нарушение российских законов в своем творчестве. Музыкант пообещал исправиться и удалить из Сети композиции со словами, которые могут подпадать под нарушение законодательства.

Я, Дмитриев Даниил, хочу заявить, что своим творчеством не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов РФ. Сам я не являюсь человеком употребляющим вещества, не нарушал законов. <...> Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество. Мы с командой начали работу над удалением с площадок треков, в которых использованы слова или выражения, попадающие под понятие нарушения закона, — написал хип-хоп исполнитель.

Кроме этого, юный музыкант пообещал изменить вектор своего творчества на более позитивный. По его словам, он осознал, что является примером для подражания у молодежи, а потому впредь он станет пропагандировать «правильные ценности». Дмитриев призвал своих коллег также отказаться от деструктивного поведения и упоминания запрещенных веществ.

23 апреля концерт Scally Milano был остановлен полицией в Санкт-Петербурге. По словам Мизулиной, причиной инцидента стали наркотики — на концерте одна из зрительниц получила сильную передозировку. Изначально СМИ и лейбл артиста Melon Music сообщали о гибели девочки, позднее Мизулина опровергла эту информацию.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет запросы с просьбой проверить деятельность рэпера после концерта в Санкт-Петербурге. Депутат считает, что исполнитель своими песнями призывает к употреблению наркотиков.