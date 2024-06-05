СБУ завербовала бывшего военного летчика на пенсии Mash: ФСБ задержала бывшего военного летчика, завербованного СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба безопасности Украины завербовала бывшего военного летчика на пенсии, информирует Telegram-канал Mash. Мужчина собирал информацию о российских аэропортах в Калужской и Московской областях.

По данным канала, 61-летний пенсионер сам нашел украинских кураторов в соцсетях. Мужчина рассказал им, что выступает против специальной военной операции и хочет перейти на сторону Киева, чтобы «летать на своих самолетах и обучать молодняк». В обмен его попросили собрать информацию о российских аэропортах.

План мужчины сорвался благодаря ФСБ России. Правоохранители задержали мужчину.

Ранее в Крыму предотвратили теракт, который пытался устроить безработный житель Керчи. Мужчина планировал подорвать рельсы на железной дороге. В правоохранительных органах сообщили, что крымчанина завербовали украинские спецслужбы.

В начале мая на территории Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, которого завербовала военная разведка Украины. В региональном управлении ФСБ уточнили, что речь идет о мужчине 1987 года рождения. По сведениям силовиков, подозреваемый хранил дома взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов в области. Против него возбудили уголовное дело.