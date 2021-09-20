СБУ возбудила дело о «госизмене» из-за выборов в Госдуму в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. Как сообщили официальные представители службы, все причастные к этому «псевдоголосованию» будут задокументированы.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору, — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Ограничительные меры касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за якобы принудительной российской паспортизации на территории Крыма и Донбасса. По его словам, в «мирное время» Верховная рада и он сам давно ввели бы двойное гражданство, поскольку многие украинцы живут за рубежом. Однако сейчас его могут получить лица, которые представляют угрозу для нацбезопасности.